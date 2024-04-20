Як повідомила посол України в США Оксана Маркарова, суд США позбавив волі двох американських бізнесменів за роботу із Сергієм Курченком. співпраця з олігархом-втікачем буде коштувати їм довгих років свободи.

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Йдеться про голову компанії Metalhouse LLC Джона Унсалана і його бізнес-партнера з Білорусі Сергія Карпушкіна

Ті, хто працює проти України, рано чи пізно несуть за це відповідальність. Два резиденти штату Флориди, що спеціалізуються на торгівлі сталеливарною продукцією, отримали вироки за обхід санкцій і співпрацю з проросійським олігархом Курченком,

– наголосила Маркарова.

Джона Унсалан пробуде у в'язниці 6 років. ого звинуватили у відмиванні грошей та порушенні санкцій США, які Мін'юст наклав на Сергія Курченка. У результаті злочину він отримав 160 мільйонів доларів, які у нього конфіскують. Свою вину він визнав.

Білорус Сергія Карпушкін також визнав себе винним. Він лише брав участь в оборудці, тому його засудили до 21 місяця ув'язнення та конфіскують 4,7 мільйона доларів, які він отримав за злочин.

Курченко перебуває під санкціями США ще з 2015 року за те, що привласнив державні активи України.