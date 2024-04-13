Мовиться про ракети, танки, літаки та інше озброєння. Цю інформацію журналістам повідомили два американські посадовці на умовах анонімності.

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Що відомо про збільшення продажів Росії від Китаю

Посадовці адміністрації Байдена розповіли виданню АР, що у 2023 році орієнтовно 90% російської мікроелектроніки надходило з Китаю. Його Росія використовувала для виробництва ракет, танків і літаків.

Майже 70% російського імпорту верстатів на суму близько 900 мільйонів доларів в останньому кварталі 2023 року припадає на Китай,

– написало видання.

Журналісти також зауважили, що:

китайські та російські компанії працюють над спільним виробництвом безпілотників у Росії;

ймовірно, китайські компанії постачають Росії нітроцелюлозу, яку використовують для виготовлення ракетного палива.

Окрім того, Пекін працює з Москвою над вдосконаленням своїх супутникових та інших космічних можливостей для ведення війни в Україні. Це збільшить загрозу, яку Кремль становить для всієї Європи.

Китай надає Росії супутникові знімки