Почему упал уровень экспорта
Благодаря введенным санкциям, Россия сталкивается со значительными трудностями при расчетах, которые происходят за пределами страны. Иностранные банки просто отказываются обрабатывать платежи россиян.
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Финансовые учреждения опасаются вероятных вторичных санкций от США за работу с Россией. Даже те, кто после начала полномасштабной войны продолжал предоставлять россиянам возможности для проведения операций, в том числе и Китай. Сейчас Пекин, несмотря на свою неоднозначную позицию, ограничивает экспорт в Россию.
Как упал уровень экспорта
В этом году, в марте, экспорт Китая в Россию упал почти на 16%, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Такое падение произошло впервые с середины 2022 года.
Сократился и общий объем российского импорта в течение марта. В годовом измерении этот показатель уменьшился на 18%.