Речь идет о важнейшем для России профиле экспорта, поскольку промышленное оборудование на Западе Москва больше покупать не может. Почему Пекин начал отворачиваться от Кремля, рассказал в эфире 24 Канала политтехнолог Борис Тизенгаузен.
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Почему Китай бросил Россию
Политтехнолог отметил, что США являются главным по объему торговым партнером Китая. Там все связано, в частности, глобальная экономика. Несмотря на такое сотрудничество, американские политики называют Пекин прямой угрозой. Сейчас самое благоприятное время, чтобы ввести санкции против китайцев, которые помогают Москве.
В мирные дни ввести ограничения сложнее, ведь нужны основания для этого. Однако сейчас у цивилизованного мира не будет возникать вопросов, почему вводятся санкции против китайской финансовой системы или промышленности. Поэтому это время нужно использовать для жесткого "закручивания гаек".
Для меня загадка – почему называя Китай угрозой, даже врагом, США не используют имеющийся инструмент. Но будем чаще слышать о том, что Пекин перестает работать с некоторыми российскими финансовыми структурами, обслуживать граждан, обрабатывать запросы на покупку электроники,
– предположил Тизенгаузен.
Поэтому сокращение доли России в китайском экспорте можно связать с угрозами со стороны Вашингтона. В декабре 2023 года США объявили о возможности введения вторичных санкций против банков и финансовых организаций, которые способствуют сделкам по закупке оборудования для военно-промышленных целей. Если бы ограничения ввели в действие в первый год войны, Россия не смогла бы настолько быстро восстанавливать экономику.
Сотрудничество России и Китая: какие есть угрозы
- За первые месяцы 2024 года автомобили из Китая в России подорожали на 9,3%, что превысило официальный уровень инфляции. Сейчас средняя цена новой китайской машины составляет 3,06 миллиона рублей. Существенно, на 53%, выросла цена на модели GAC.
- Россия сталкивается со значительными трудностями при расчетах, которые происходят за пределами страны. Китайские банки просто отказываются обрабатывать платежи россиян. Кроме этого, сейчас Пекин, несмотря на свою неоднозначную позицию, ограничивает экспорт в страну-агрессора.
- Начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Китай не передавал ни одного готового оружия России. Он добавил, что компоненты, микрочипы и станки – это товары двойного использования. Подобная ситуация происходит с западными и европейскими механизмами и агрегатами.