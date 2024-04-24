Речь идет о важнейшем для России профиле экспорта, поскольку промышленное оборудование на Западе Москва больше покупать не может. Почему Пекин начал отворачиваться от Кремля, рассказал в эфире 24 Канала политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Почему Китай бросил Россию

Политтехнолог отметил, что США являются главным по объему торговым партнером Китая. Там все связано, в частности, глобальная экономика. Несмотря на такое сотрудничество, американские политики называют Пекин прямой угрозой. Сейчас самое благоприятное время, чтобы ввести санкции против китайцев, которые помогают Москве.

Заметьте! Государственный секретарь США Энтони Блинкен указал на косвенную вину Китая в разжигании войны России против Украины.

В мирные дни ввести ограничения сложнее, ведь нужны основания для этого. Однако сейчас у цивилизованного мира не будет возникать вопросов, почему вводятся санкции против китайской финансовой системы или промышленности. Поэтому это время нужно использовать для жесткого "закручивания гаек".

Для меня загадка – почему называя Китай угрозой, даже врагом, США не используют имеющийся инструмент. Но будем чаще слышать о том, что Пекин перестает работать с некоторыми российскими финансовыми структурами, обслуживать граждан, обрабатывать запросы на покупку электроники,

– предположил Тизенгаузен.

Поэтому сокращение доли России в китайском экспорте можно связать с угрозами со стороны Вашингтона. В декабре 2023 года США объявили о возможности введения вторичных санкций против банков и финансовых организаций, которые способствуют сделкам по закупке оборудования для военно-промышленных целей. Если бы ограничения ввели в действие в первый год войны, Россия не смогла бы настолько быстро восстанавливать экономику.

Сотрудничество России и Китая: какие есть угрозы