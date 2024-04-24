Мовиться про найважливіший для Росії профіль експорту, оскільки промислове обладнання на Заході Москва більше купувати не може. Чому Пекін почав відвертатися від Кремля, розповів в етері 24 Каналу політтехнолог Борис Тизенгаузен.
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Чому Китай кинув Росію
Політтехнолог зазначив, що США є головним за обсягом торговим партнером Китаю. Там усе пов'язано, зокрема, глобальна економіка. Попри таку співпрацю, американські політики називають Пекін прямою загрозою. Нині найсприятливіший час, аби ввести санкції проти китайців, які допомагають Москві.
У мирні дні впровадити обмеження складніше, адже потрібні підстави для цього. Проте зараз у цивілізованого світу не виникатиме питань, чому вводяться санкції проти китайської фінансової системи або промисловості. Тому цей час потрібно використати для жорсткого "закручування гайок".
Для мене загадка – чому називаючи Китай загрозою, навіть ворогом, США не використовують наявний інструмент. Але будемо частіше чути про те, що Пекін перестає працювати з деякими російськими фінансовими структурами, обслуговувати громадян, опрацьовувати запити на покупку електроніки,
– припустив Тизенгаузен.
Тому скорочення частки Росії у китайському експорті можна пов'язати із погрозами з боку Вашингтону. У грудні 2023 року США оголосили про можливість запровадження вторинних санкцій проти банків та фінансових організацій, які сприяють угодам із закупівлі обладнання для військово-промислових цілей. Якби обмеження ввели в дію у перший рік війни, Росія не змогла б настільки швидко відновлювати економіку.
Співпраця Росії та Китаю: які є загрози
- За перші місяці 2024 року автомобілі з Китаю в Росії здорожчали на 9,3%, що перевищило офіційний рівень інфляції. Нині середня ціна нової китайської автівки складає 3,06 мільйона рублів. Найсуттєвіше, на 53%, зросла ціна на моделі GAC.
- Росія стикається зі значними труднощами під час розрахунків, які відбуваються за межами країни. Китайські банки просто відмовляються оброблювати платежі росіян. Крім цього, нині Пекін, попри свою неоднозначну позицію, обмежує експорт в країну-агресорку.
- Начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Китай не передавав жодної готової зброї Росії. Він додав, що компоненти, мікрочипи та верстати – це товари подвійного використання. Подібна ситуація відбувається із західними та європейськими механізмами й агрегатами.