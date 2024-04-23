Китайські автомобілі

Ціна на моделі GAC зросла найсуттєвіше (53%) до 4,3 мільйона рублів. На другому місці за темпами зростання Geely – +20,4%, а середня ціна – 3,5 мільйона рублів.

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Також здорожчали автомобілі Chery на 13,3% – 3,2 мільйона рублів.

Не показав істотного зростання тільки Haval, який має виробництво в Тульській області: автомобілі цієї марки, як і раніше, обходяться приблизно у 2,6 мільйона рублів,

– пишуть російські ЗМІ.

У I кварталі 2024 року на російському ринку побільшало китайських автомобілів на 266,6%. За приростом лідирують:

Chery – +18,5%;

Geely – +15,5%;

Haval – +15,1%.

Попит на нові автомобілі китайських брендів у III кварталі 2023 року зріс не так суттєво, як пропозиція – на 158%.

Найбільш популярні серед росіян:

Chery – 14,7%;

Haval – 14,5%;

Geely – 14,2%;

Omoda – 7,9%;

Jetour – 5%.

Зверніть увагу! У 2024 році виробники з Китаю мають намір продати в Росії майже 1,2 мільйона автомобілів.