Китайські автомобілі
Ціна на моделі GAC зросла найсуттєвіше (53%) до 4,3 мільйона рублів. На другому місці за темпами зростання Geely – +20,4%, а середня ціна – 3,5 мільйона рублів.
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Також здорожчали автомобілі Chery на 13,3% – 3,2 мільйона рублів.
Не показав істотного зростання тільки Haval, який має виробництво в Тульській області: автомобілі цієї марки, як і раніше, обходяться приблизно у 2,6 мільйона рублів,
– пишуть російські ЗМІ.
У I кварталі 2024 року на російському ринку побільшало китайських автомобілів на 266,6%. За приростом лідирують:
- Chery – +18,5%;
- Geely – +15,5%;
- Haval – +15,1%.
Попит на нові автомобілі китайських брендів у III кварталі 2023 року зріс не так суттєво, як пропозиція – на 158%.
Найбільш популярні серед росіян:
- Chery – 14,7%;
- Haval – 14,5%;
- Geely – 14,2%;
- Omoda – 7,9%;
- Jetour – 5%.