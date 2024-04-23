Китайские автомобили

Цена на модели GAC выросла наиболее существенно (53%) до 4,3 миллиона рублей. На втором месте по темпам роста Geely – +20,4%, а средняя цена составляет 3,5 миллиона рублей.

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Также подорожали автомобили Chery на 13,3% – 3,2 миллиона рублей.

Не показал существенного роста только Haval, который имеет производство в Тульской области: автомобили этой марки, по-прежнему, обходятся примерно в 2,6 миллиона рублей,

– пишут российские СМИ.

В І квартале 2024 года на российском рынке стало больше китайских автомобилей на 266,6%. По приросту лидируют:

Chery – +18,5%;

Geely – +15,5%;

Haval – +15,1%.

Спрос на новые автомобили китайских брендов в ІІІ квартале 2023 года вырос не так существенно, как предложение – на 158%.

Наиболее популярные среди россиян:

Chery – 14,7%;

Haval – 14,5%;

Geely – 14,2%;

Omoda – 7,9%;

Jetour – 5%.

Обратите внимание! В 2024 году производители из Китая намерены продать в России почти 1,2 миллиона автомобилей.