Китайские автомобили
Цена на модели GAC выросла наиболее существенно (53%) до 4,3 миллиона рублей. На втором месте по темпам роста Geely – +20,4%, а средняя цена составляет 3,5 миллиона рублей.
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Также подорожали автомобили Chery на 13,3% – 3,2 миллиона рублей.
Не показал существенного роста только Haval, который имеет производство в Тульской области: автомобили этой марки, по-прежнему, обходятся примерно в 2,6 миллиона рублей,
– пишут российские СМИ.
В І квартале 2024 года на российском рынке стало больше китайских автомобилей на 266,6%. По приросту лидируют:
- Chery – +18,5%;
- Geely – +15,5%;
- Haval – +15,1%.
Спрос на новые автомобили китайских брендов в ІІІ квартале 2023 года вырос не так существенно, как предложение – на 158%.
Наиболее популярные среди россиян:
- Chery – 14,7%;
- Haval – 14,5%;
- Geely – 14,2%;
- Omoda – 7,9%;
- Jetour – 5%.