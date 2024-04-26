Загалом, Пекін наразі став центром світової геополітики, вважає Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. У розмові з 24 Каналом він зазначив, хоч Китай має такі ж інструменти впливу, як і США, але зумів себе спозиціонувати так, що демонструє вплив на Близький Схід та Росію.

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Вплив Китаю

Те, що Путін анонсував свій візит – не означає, що він таки полетить до Китаю, вважає Клочок. Але ця заява точно була погоджена з Пекіном.

"Це демонстрація того, що Китай може прийняти, може не прийняти Путіна. Може вплинути, може не вплинути. І від Китаю багато чого визначатиметься. Я не перебільшу їхнього значення, але не применшував би його теж", – зауважив аналітик.

Остання санкційна політика може суттєво похитнути економіку Китаю. Водночас чимало світових лідерів з офіційними візитами навідуються до Пекіна. Зокрема, італійська політична діячка Джорджа Мелоні каже про "перезавантаження відносин із Китаєм".

Китай налагоджує тісні стосунки із європейськими країнами. Намагається впливати в такий спосіб на торговий баланс у світі, зменшуючи можливості економічні в такий спосіб США. І він зацікавений в тому, щоб зменшувати свою торгову залежність. Саме тому Ентоні Блінкен спілкується з Ван Ї. Я не виключаю, в першу чергу на порядку денному стоять економічні питання. І навіть ми демонструємо те, що готові співпрацювати з Китаєм,

– зазначив Клочок.

Повертаючись до питання санкцій, то вони зменшили спроможності китайської торгівлі з Росією. Але не заблокували остаточно.

"16% падіня експорту для Китаю за перший квартал – це нібито до Росії і багато, але це лише на перший погляд. Це тимчасовий фактор, який вони обійдуть, і я тут не розсипався б якимись похвальними речами на адресу заходу, що вони так сильно стримують економічні спроможності Китаю. Треба розуміти, Китай суттєво впливає", – резюмував аналітик.

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