Дональд Трамп заявив, що у разі його переобрання на майбутніх виборах, він закликатиме Європу виділяти більше грошей на допомогу Україні. Він сказав, що не даватиме коштів, поки витрати США та ЄС не зрівняються.
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Війна більше вплинула на Європу
Трамп вважає, що Європа повинна почати зрівнювати рахунок.
Якщо вони не збираються платити, чому ми повинні платити?
– сказав колишній президент США.
Він вважає, що війна набагато більше вплинула на Європу, аніж на США. За словами Трампа, вони набагато більше постраждали, адже між США та Україною океан.
Трамп відповів, чи дозволить він "окупувати" Україну
- Кандидат у президенти США Дональд Трамп, який відомий своїми проросійськими поглядами, знову висловився про повномасштабну війну Росії проти України. Він відповів, чи продовжить підтримувати нашу державу у випадку своєї перемоги.
- За словами республіканця, він хотів би, щоб йому не довелося робити болючий вибір. Водночас від прямої відповіді про допомогу зброєю та на те, чи "дозволить" Путіну окупувати частину України він відмовився.
- Трамп висловив сподівання, що до цього не дійде. До моменту поки він зможе взяти на себе повноваження президента мине ще 9 місяців, а це – ціла "вічність" для війни та для політики. Він зазначив, що Росія має потужну армію, але українці є дуже хоробрими. За його словами, потрібно шукати компроміс.