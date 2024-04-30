Дональд Трамп заявил, что в случае его переизбрания на предстоящих выборах, он будет призывать Европу выделять больше денег на помощь Украине. Он сказал, что не будет давать средств, пока расходы США и ЕС не сравняются.

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Война больше повлияла на Европу

Трамп считает, что Европа должна начать уравнивать счет.

Если они не собираются платить, почему мы должны платить?

– сказал бывший президент США.

Он считает, что война гораздо больше повлияла на Европу, чем на США. По словам Трампа, они гораздо больше пострадали, ведь между США и Украиной океан.

Трамп ответил, позволит ли он "оккупировать" Украину