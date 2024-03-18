По словам республиканца, он хотел бы, чтобы ему не пришлось делать болезненный выбор. В то же время от прямого ответа о помощи оружием и на то, “позволит ли” Путину оккупировать часть Украины, он отказался.
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Еще есть целая "вечность"
Трамп выразил надежду, что до этого не дойдет. До момента, пока он сможет взять на себя полномочия президента, пройдет еще 9 месяцев, а это – целая "вечность" для войны и для политики.
Он отметил, что Россия имеет мощную армию, но украинцы очень храбрые. По его словам, нужно искать компромисс.
Кроме этого, Дональд Трамп заявил, что вопрос полномасштабной войны в Украине является очень болезненным для него. Он убежден, что этого не произошло, если бы на посту президента США находился он. По его словам, у них с Путиным были хорошие отношения, поэтому российский президент не решился бы на начало широкомасштабной агрессии.
Если бы у нас был настоящий лидер, он бы никогда этого не сделал. Помните, он не делал этого на протяжении лет, и не было никакой реальной угрозы, что он это сделает,
– заявил политик.
Трамп рассказал, что он в разговорах с Путиным подчеркивал, что он не может этого сделать.
Трамп назвал Байдена "идиотом"
- Экс-президент США Дональд Трамп прибегнул к прямым оскорблениям своего главного конкурента на предстоящих выборах. Он назвал Джо Байдена "идиотом". Сопернику Байдена не нравится политика действующего лидера страны. Дональд Трамп снова спекулирует к тому, чтобы смог бы обеспечить мир, если бы возглавил США.
- Кандидат на пост президента США в 2024 году Дональд Трамп встретился со сторонниками в Джорджии. Во время своей речи перед избирателями он обвинил действующего лидера Джо Байдена в том, что он не смог остановить агрессию России.
- Джо Байден в свое время также прибегал к оскорбительным словам в отношении Трампа – однако непублично.