Сопернику Байдена не нравится политика действующего лидера страны. Дональд Трамп снова спекулирует к тому, чтобы смог бы обеспечить мир, если бы возглавил США.

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Слова Трампа

Кандидат на пост президента США в 2024 году Дональд Трамп встретился со сторонниками в Джорджии. Во время своей речи перед избирателями он обвинил действующего лидера Джо Байдена в том, что он не смог остановить агрессию России.

Дональд Трамп убеждал присутствующих, что Байден не способен обеспечить безопасность Соединенных Штатов Америки.

Если у вас был бы действительно способный президент, как я, то я хочу вам сказать, что мы были бы в полной безопасности. Теперь Путин говорит о ядерном оружии. И знаете почему? Потому что он знает, что президентом США является идиот, с которым он может справиться,

– сказал тот.

Добавим! Джо Байден в свое время также прибегал к оскорбительным словам в отношении Трампа – однако непублично. Как писали журналисты, в частных разговорах с коллегами и друзьями президент США называет конкурента "долбаным м***ком" и "больным вы***ком", который радуется чужим несчастьям.

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