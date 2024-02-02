Джозеф Байден недавно жестко раскритиковал Дональда Трампа. Бывший президент США своими действиями разозлил действующего американского лидера.
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Что думает Байден о Трампе
Как пишет издание со ссылкой на анонимные источники, Байден называет Трампа "долбаный м***ком" (fucking a**hole) и "больным вы***ком" (sick f*ck). Делает он это не на публике, а в частных разговорах со своими помощниками и друзьями. Так, действующий президент США назвал скандального политика "больным вы***ком", который радуется чужим несчастьям.
Не так давно Байден выступил в Уэлли-Фордж по случаю третьей годовщины штурма Капитолия, который состоялся 6 января 2021 года. Во время речи американский лидер высмеял и раскритиковал Трампа вместе с его сторонниками из-за того, что они находят радость в политическом насилии.
На своем митинге он (Трамп – 24 Канал) шутит о том, что злоумышленник, подстрекаемый большой ложью Трампа, ударит молотком по черепу Пола Пелоси. И он считает это забавным. Он смеялся над этим. Какой больной...
– сказал Байден и вовремя осекся.
В материале отмечается, что в частных разговорах Байден не останавливается и завершает нецензурные фразы, когда речь идет о его предшественнике.
Что этому предшествовало
Пол Пелоси является мужем бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. В октябре 2022 года в их дом ворвался злоумышленник с молотком в руке, который искал экс-спикера. В результате он ударил её 83-летнего мужа и проломил ему череп.
Этот инцидент произошел в Сан-Франциско. В материале отмечается, что нападавший был правым радикалом, который верил в теории заговора. В результате его задержали и осудили. Позже Трамп использовал эту историю как основу для своих шуток на митингах.
Мы будем противостоять сумасшедшей Нэнси Пелоси, которая разрушила Сан-Франциско. Как поживает ее муж, кто-то знает?
– пошутил кандидат в президенты США во время выступления в сентябре.
Также он напомнил, что Пелоси выступала против строительства стены на американской границе, и пошутил, что стена вокруг ее дома "очевидно, не очень хорошо работает".
Что говорят эксперты о Трампе
- Не так давно политолог Владимир Фесенко в разговоре с 24 Каналом заметил, что Дональд Трамп готов пойти на все, чтобы победить Джозефа Байдена. По его словам, Украина может от этого пострадать, ведь наше государство фактически стало заложником конфликта между демократами и республиканцами.
- Ранее израильский военный обозреватель Давид Шарп назвал обещания Трампа быстро завершить российско-украинскую войну пустыми разговорами и частью его предвыборной кампании. Он напомнил о существовании других факторов, которые не зависят от США.