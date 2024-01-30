В то же время Дональд Трамп давит на республиканцев, чтобы они не голосовали за пакет помощи Украине. Он якобы хочет отложить его до ноября 2024 года – до своей гипотетической победы на президентских выборах. Политолог-международник Руслан Осипенко сказал24 Каналу, что на вопрос поддержки Киева сильно влияет ход президентской кампании в США, ведь он перешел персоналистскую плоскость противостояния между Джозефом Байденом и Дональдом Трампом.

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У Трампа есть влияние

Трамп использует любой инструмент для того, чтобы нанести поражение демократам, а республиканцы оглядываются на него, пока он как ледокол продвигается к президентскому креслу.

Это может помочь затянуть их во власть. Также республиканцы ждут довыборов в Сенат в верхнюю палату. Если они там получат преимущество, тогда за ними будет и нижняя, и верхняя палаты. А если еще и Трамп станет президентом, то все у них будет хорошо,

– объяснил политолог.

Последние дни должны показать, имеет ли Трамп влияние на республиканцев. Осипенко предположил, что экс-президент имеет такое влияние. Кроме того, спикер Палаты представителей Майк Джонсон откровенно признался, что поддерживает Трампа и не будет ставить на голосование законопроект о миграционной политике.

"Трамп также заявляет, что не нужно поддерживать это соглашение (миграционный законопроект – 24 Канал). Хотя ранее республиканцы настаивали на решении миграционной проблемы, а сейчас затягивают процесс и используют его как политический инструмент шантажа", – отметил Осипенко.

Обратите внимание! Издание CNN со ссылкой на свои источники утверждает, что Трамп настраивает республиканцев против голосования за пакет помощи Украине. Экс-президент США планирует решить этот вопрос после президентских выборов, в которых он надеется победить. Он хочет принять пакет помощи Украине уже в качестве президента США. Также Трамп преследует еще одну цель показать неспособность Байдена разрешить эту проблему.

Между популизмом и реальной политикой

В то же время Джозеф Байден проигрывает в этой ситуации, хотя на самом деле он действует не как политик, а как государственный деятель. Любые его действия сейчас рассматриваются сквозь призму президентских выборов.

Это касается и помощи Украине. Ведь оппоненты Байдена обвиняют его в том, что якобы десятки миллиардов долларов американских налогоплательщиков ушли за океан, хотя лучше бы эти средства использовали в США.

Любые вопросы, поднимаемые в политическом поле, считает политолог, будут восприниматься в контексте борьбы Трампа с Байденом. На этом фоне Трамп не видит никаких препятствий, чтобы, как популист, обещать быстрое решение сложных вопросов. Байден же является серьезным политиком и понимает, что нужно системно работать над непростыми вопросами, привлекать все ветви власти США, партнеров из-за рубежа. Однако это длительный процесс.

"Американцы могут не осознавать зачем нужны такие сложные решения, если Трамп предлагает "завершить российско-украинский войну за 24 часа". Тогда зачем союзникам поддерживать Украину десятками миллиардов долларов. Это популизм и реальная политика, но народ, к сожалению, выбирает популизм", – отметил Руслан Осипенко.

Помощь Украине со стороны США