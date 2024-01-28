Конгресс США близок к заключению соглашения с администрацией Байдена, которая предусматривает введение новых радикальных мер пограничного контроля. В частности, говорится о праве прекращать рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища при резком увеличении количества мигрантов.
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В США беспрецедентный уровень нелегальных пересечений границы
Анонимные источники сообщили, что после нескольких недель обсуждений за закрытыми дверями, сделку могут наконец-то представить.
На южной границе зафиксирован беспрецедентный уровень нелегальных переходов, поэтому этот законопроект должен урегулировать этот вопрос.
В то же время спикер Палаты представителей Майк Джонсон и другие консервативные законодатели настаивают на еще более строгих изменениях в системе предоставления убежища.
Разногласия среди законодателей-республиканцев относительно того, стоит ли поддерживать соглашение с Байденом о границе, также усилились после того, как бывший президент Дональд Трамп выступил против нее.
Байден назвал, при каком условии готов закрыть границы США
- Джо Байден заявил, что в случае миграционного кризиса готов закрыть границы США. В то же время, чтобы это стало реальным, нужно зарегистрировать соответствующий законопроект. Президент призвал это сделать. Байден подчеркнул, еще 2 месяца назад поручил своей команде начать переговоры в Сенате. Приоритет– решить вопросы защиты границы.
- Президент США подчеркнул, что новые решения дали бы ему полномочия закрыть границу в случае, если наступит миграционный кризис. Байден заверил: если он получит эти полномочия, то будет готов ими воспользоваться с первого дня принятия закона.
- По словам Байдена, обеспечение безопасности границы станет победой для США.