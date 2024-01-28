Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, что в разрешении миграционного кризиса в США заинтересован как Джозеф Байден, так и Дональд Трамп. Республиканец строит на этом свою избирательную кампанию, а действующий президент вероятно допустил определенные ошибки, которые привели к сегодняшней ситуации с мигрантами.

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Байден может закрыть границу

За время президентства Байдена в США, по словам Клочка, попали около 6 миллионов нелегальных мигрантов не только из Мексики, а также из стран Латинской Америки и даже Европы.

Сегодня власти США не могут ничего с этим поделать, ведь технически нет возможностей фильтровать всех мигрантов формальным способом – получать от них запросы на проживание, выдавать разрешения или отказывать в них. Только в декабре перешли границы США почти 280 тысяч мигрантов,

– отметил он.

Демократы понимают, что эту проблему необходимо решать. Поэтому в новом законопроекте, по предварительной информации, Джозеф Байден хочет закрепить за собой возможность полного закрытия границы, если будет зафиксировано ее пересечение определенным количеством нелегальных мигрантов за один день в течение недели.

Если законопроект будет принят, тогда миграционная проблема будет решена или Байденом, или Трампом, и они оба будут иметь дивиденды в избирательной кампании.

"Понимая это, Трамп требует не голосовать за законопроект по миграционной политике. Хотя он уже согласован между республиканцами и демократами в Сенате. Он осознает, что Байден выйдет из этой борьбы победителем. Поэтому Трамп идет по "беспределу", доводя ситуацию до маразма", – подчеркнул руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Будет интересное развитие событий

В то же время, ряд республиканцев очень скептически относятся к идее блокирования Трампом этого законопроекта. Они понимают, что проблему миграции нужно решить сейчас, потому что если, допустим, победит на выборах Трамп, то блокировать миграционную реформу будут уже демократы.

Трамп имеет очень серьезного поклонника в своей грязной партийной борьбе – это спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Он заявил, что любой документ по миграционной политике не будет ставить на голосование. Этим Джонсон еще больше обострил партийный кризис внутри Республиканской партии.

"Сейчас однозначно нельзя сказать, какова будет судьба этого законопроекта. Но есть надежда, что за него проголосуют, потому что ряд республиканцев понимает необходимость его принятия. Есть даже специальная процедура в Палате представителей, которая позволяет ставить на голосование документ без согласия его руководителя. Поэтому мы увидим интересное развитие событий", – подчеркнул Валерий Клочок.

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