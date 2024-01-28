Конгрес США близько до укладення угоди з адміністрацією Байдена, яка передбачає введення нових радикальних заходів прикордонного контролю. Зокрема, мовиться про право припиняти розгляд клопотань про надання притулку під час різкого збільшення кількості мігрантів.
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У США безпрецедентний рівень нелегальних перетинів кордону
Анонімні джерела повідомили, що після кількох тижнів обговорень за зачиненими дверима, угоду можуть нарешті представити.
На південному кордоні зафіксовано безпрецедентний рівень нелегальних переходів, тож цей законопроєкт має врегулювати це питання.
Водночас спікер Палати Представників Майк Джонсон та інші консервативні законодавці наполягають на ще суворіших змінах у системі надання притулку.
Розбіжності серед законодавців-республіканців щодо того, чи варто підтримувати угоду з Байденом про кордон, також посилилися після того, як колишній президент Дональд Трамп виступив проти неї.
Байден назвав, за якої умови готовий закрити кордони США
- Джо Байден заявив, що у випадку міграційної кризи готовий закрити кордони США. Водночас аби це стало реальним, потрібно зареєструвати відповідний законопроєкт. Президент закликав зробити це. Байден наголосив, що ще 2 місяці тому доручив своїй команді розпочати переговори у Сенаті. Пріоритет – розв'язати питання захисту кордону.
- Президент США наголосив, що нові рішення дали б йому повноваження закрити кордон у випадку, якщо настане міграційна криза. Байден запевнив: якщо він отримає ці повноваження, то буде готовий скористатися ними з першого дня ухвалення закону.
- За словами Байдена, забезпечення безпеки кордону стане перемогою для США.