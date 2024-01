Перспектива вероятной победы Дональда Трампа на нынешних выборах в США была одной из главных тем на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Один американский законодатель даже пустил в действие кулуарную дипломатию, чтобы успокоить союзников, поскольку его беспокоил имидж США перед иностранными правительствами.

Редакция 24 Канала адаптировала и перевела материал The Economist "The world is bracing for Donald Trump's possible return".

Отсчет новых выборов в США пошел

Всего до новых президентских выборов в США остается 10 месяцев, а мир начинает готовиться к возможным последствиям вероятной еще одной президентской каденции Дональда Трампа. В частности, речь может идти о потенциальном отказе от поддержки Украины и Тайваня, бартерных отношениях с врагами, изменении деловых связей с другими союзниками и еще ряде других моментов, которые будут касаться внешней и внутренней политики.

Подобные изменения в Белом доме приведут к разрыву внешнеполитических связей. Однако пропасть между политическими позициями Байдена и Трампа хаотические глобальные условия на фоне которых будут проходить выборы могут значительно усложнить этот процесс. Количество конфликтов на государственном уровне, превышающее отметку в 50, является почти самым высоким уровнем с 1946 года согласно данным Института исследования мира в Осло.

Администрация действующего президента Джозефа Байдена попыталась по-новому определить роль США в 2020-х и далее. План был таков: сверхдержава, которая вовлечена в глобальные процессы и имеет близкие отношения со своими союзникам, переход к более эгоистичной торговле, более осторожный подход в контексте экономической безопасности и более избирательное размещение своих войск. Среди достижений команды Байдена – активизация альянсов в Азии и коалиция по поддержке Украины. Несмотря на это глобальная ситуация в мире обостряется.

По мере приближения новых и сложных выборов эффективность доктрины Джо Байдена может снижаться. Будет сложно брать на себя обязательства на период после 2024 года, включая решения по Израилю и Палестине. Поэтому правительства во всем мире создают альтернативные планы на случай реальности, где президентом США снова будет Дональд Трамп.

Чего ждать от потенциального второго срока Трампа

Второй термин Трампа будет отличаться. Во-первых, мир стал намного "растрепанным". Во-вторых, менее вероятно, что Трамп будет толерировать официальные преграды для своей повестки дня.

Для некоторых политиков и стран, с которыми идеологические взгляды Трампа совпадают, его президентство будет хорошей новостью.

Израиль Биньямин Нетаньяху, если ему удастся удержаться у власти до 2025 года, может ожидать полной поддержки и отказа от стремления палестинцев на получение собственного государства.

Родственные души, например, Виктор Орбан в Венгрии также могут надеяться на теплый прием в Белом доме.

Дональд Трамп также известен своей приверженностью Саудовской Аравии.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди также имеет достаточно прочные отношения с Трампом, поэтому Индия надеется на последовательную политику и меньше критики в отношении гражданских свобод.

Даже некоторые либеральные демократии на Западе воспринимают вероятное возвращение Трампа в Белый дом спокойно. Бывший премьер-министр-консерватор Австралии Скотт Моррисон настаивает, что не о чем переживать, поскольку именно Трамп открыл миру глаза на угрозу со стороны Китая.

"Нахлебники" и "хулиганы": какую политику может проводить Трамп

Хаотический стиль и непредсказуемая личность Дональда Трампа делают процесс прогнозирования еще более сложным. Однако делать это можно. Более того, в текущей ситуации крайне необходимо обозначить подходы, которыми может пользоваться Трамп. В частности, выделяют такую классификацию стран:

"пользователи" (нахлебники) (users) – якобы неблагодарные союзники

"хулиганы" (bruisers) – неприятные противники

"неудачники" (loosers) – страны, на которые Трампу безразлично.

Что Трампа может готовить для "нахлебников"

Большинство партнеров США, скорее всего, будут восприниматься Трампом как "пользователи". Они могут ожидать отношения без сантиментов и оценки того, как "они с жиру бесятся за средства Америки". Например, выделяют торговый дисбаланс или незначительный финансовый вклад в собственный военный сектор. Результаты проверки могут стать не слишком приятной новостью для некоторых стран.

В частности, из 38 союзников в Североатлантическом альянсе (НАТО) или Азии, США имели дефицит торгового баланса из 26 из них в 2023 году. Также 26 партнеров потратили менее 2% ВВП на оборону за аналогичный период. Таким образом, они получат негативные оценки по ключевым критериям для Дональда Трампа.

Тогда как ряд стран уже пытаются изменить ситуацию и усилить свою позицию в соответствии с новыми критериями. Вот так немецкий чиновник описал предварительное предложение, которое они готовы представить для любой администрации Трампа: оборонные расходы страны планируют резко увеличить после создания специального военного фонда на 109 миллиардов долларов. Например, Германия сейчас планирует приобрести американские истребители f-35 за 14 миллиардов долларов. Кроме того, эта европейская страна отказалась от российского природного газа и заменила его сжиженным газом, большинство которого поступает из США.

"Пользователи", которые не смогут обосновать свою правоту на условиях Трампа, скорее всего, окажутся под давлением. Как вариант, указывают угрозы, связанные с таможенными платежами или отмену обязательств безопасности (договоренностей). Мексика имеет все шансы попасть в эту категорию.

Как Трамп может развивать отношения с "хулиганами"

Что касается тех стран, которые Трамп может воспринимать как "хулиганов" – врагов и противников США – то они, скорее всего, ожидают как угроз ради получения уступок, так и периодов открытости с целью заключения важных "сделок". Среди "хулиганов" Россия может ожидать наиболее дружественного отношения со стороны Трампа, учитывая его восхищение Владимиром Путиным.

Чего нельзя сказать об ожиданиях Китая, ведь предыдущие переговоры с Трампом стали разочарованием. Кроме того, двусторонняя вражда укоренилась в политике США и Китая. Что касается Ирана, то во время первой каденции Трампа, страна сталкивалась едва ли не с самыми жесткими санкциями со стороны Штатов. Эти ограничения еще называли "санкциями максимального давления". Однако Трамп не смог отреагировать на атаку Ирана по нефтяным объектам Саудовской Аравии.

Кто для Трампа "неудачники"

Третья группа стран, по этой классификации, самая большая: это одновременно и не близкие союзники США, и не их противники. Именно их Дональд Трамп может отнести к категории так называемых "неудачников". Администрация действующего президента США Джо Байдена столкнулась со значительно более агрессивной моделью поведения своих геополитических соперников в Европе и на Ближнем Востоке, но до сих пор максимально взвешивает использование американского влияния (силы). Подтверждением этого является вывод американских войск из Афганистана. Кроме того, конфликты в тех регионах, которые не входят в сферу интересов первой экономики мира, вспыхнули с новой силой. Вспомним о таких:

Гражданская война в Судане

Новая волна государственных переворотов в странах Африки.

Скорее всего, при вероятном втором президентстве Трампа, в мире и дальше будет продолжаться разрушение глобальных правил: от торговли до прав человека, что значительно ухудшит ситуацию. Для бедных стран со слабыми национальными институтами такой сценарий может означать усиление рисков конфликтов, тогда как международные организации не смогут заполнить пробел.

Тайвань и Украина: какие сценарии возможны

Пара союзников США находится в особо уязвимой позиции с учетом того, что Трамп думает о "нахлебниках", согласно его представлениям. Это Тайвань и Украина.

Островное государство Тайвань имеет серьезные торговые связи с США, с учетом площади, которые оценили в 45 миллиардов долларов за период с января по ноябрь 2023 года. Также Тайвань повысил свои расходы на оборону до 2,5% от своего ВВП, но до сих пор надеется на широкое военное присутствие США в Азии для сдерживания возможного вторжения Китая. Но Трамп может поставить вопрос, должны ли американцы финансировать оборону Тайваня, или умирать ради его блага. В то же время в прошлом году он жаловался, что Тайвань "забрал их бизнес".

Еще один чувствительный партнер для США – это Украина. Объективно поддержка Украины выгодна для американцев: совокупная помощь США составляет менее 10% от годового оборонного бюджета и никаких потерь среди американцев. В то же время официальный Вашингтон связывает по рукам и ногам армию России и подрывает ее экономику. Большинство денег, которые выделили на оружие для Украины, остались в США. Однако Дональд Трамп может рассматривать войну как истощение драгоценных американских ресурсов и попытается подтолкнуть Украину к заключению мирного соглашения с Россией.

Отказ от поддержки Тайваня и Украины будет иметь серьезные последствия для американских альянсов. Поражение в защите Тайваня станет прецедентом для других союзников в Азии, например Японии и Южной Кореи, и сорвет планы по безопасности в регионе. Предательство Украины оставит Россию и ее лидера Владимира Путина с выигрышными позициями.

К тому же топовый чиновник в ЕС недавно заявил, что в 2020 году Дональд Трамп в разговоре с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен сказал, что США не будут помогать Европе в случае атаки на континент. По словам этого чиновника, бывший президент США добавил следующее: "Кстати, НАТО мертво и мы уйдем, мы покинем НАТО".