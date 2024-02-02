Джозеф Байден нещодавно жорстко розкритикував Дональда Трампа. Колишній президент США своїми діями розлютив чинного американського лідера.

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Що думає Байден про Трампа

Як пише видання із посиланням на анонімні джерела, Байден називає Трампа "довбаний м***ком" (fucking a**hole) та "хворим ви***ком" (sick f*ck). Робить він це не на публіці, а у приватних розмовах зі своїми помічниками та друзями. Так, чинний президент США назвав скандального політика "хворим ви***ком", який радіє чужим нещастям.

Не так давно Байден виступив у Веллі-Фордж з нагоди третьої річниці штурму Капітолію, який відбувся 6 січня 2021 року. Під час промови американський лідер висміяв та розкритикував Трампа разом з його прихильниками через те, що вони знаходять радість у політичному насильстві.

На своєму мітингу він (Трамп – 24 Канал) жартує про те, що зловмисник, підбурюваний великою брехнею Трампа, вдарить молотком по черепу Пола Пелосі. І він вважає це кумедним. Він сміявся над цим. Який хворий…

– сказав Байден та вчасно осікся.

У матеріалі зауважується, що у приватних розмовах Байден не зупиняється та завершує нецензурні фрази, коли мова йде про його попередника.

Що цьому передувало

Пол Пелосі є чоловіком колишньої спікерки Палати представників Ненсі Пелосі. У жовтні 2022 року в їхній будинок увірвався зловмисник з молотком у руці, який шукав експікерку. У результаті він вдарив її 83-річного чоловіка й проломив йому череп.



Цей інцидент стався у Сан-Франциско. У матеріалі зауважується, що нападник був правим радикалом, який вірив у теорії змови. У результаті його затримали та засудили. Пізніше Трамп використав цю історію як основу для своїх жартів на мітингах.

Ми будемо протистояти божевільній Ненсі Пелосі, яка зруйнувала Сан-Франциско. Як поживає її чоловік, хтось знає?

– пожартував кандидат у президенти США під час виступу у вересні.

Також він нагадав, що Пелосі виступала проти будівництва стіни на американському кордоні, й пожартував, що стіна навколо її будинку "очевидно, не дуже добре працює".

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