Зараз Трамп має потужний вплив на сенаторів і особливо на конгресменів-республіканців. Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, пояснивши, це тим, що політик фактично вже є визначеним кандидатом від цієї партії.

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Україна стала заручницею конфлікту

Дональд Трамп суттєво формує внутрішню, електоральну політику Республіканської партії. Він може впливати на те, хто висуватиметься в Конгрес США, який переобиратимуть одночасно з президентом, а також на висування деяких сенаторів.

Через це сенатори, конгресмени, навіть ті, які симпатизували Україні, змушені орієнтуватися на Трампа, тому що інакше у них можуть виникнути проблеми навіть з самою можливістю висунутися від Республіканської партії.

Проблема не тільки в Україні. Ми, так само як Ізраїль і Тайвань, стали заручниками конфлікту. Зараз головна проблема – це кордон з Мексикою, міграційне законодавство. І тут помітно, що Трамп зробив дуже ризиковану ставку,

– підкреслив Володимир Фесенко.

Замість того, що знайти збалансоване, компромісне розв'язання конфлікту, як це роблять у демократичних країнах, серед яких і є США, – Трамп вирішив підняти ставки. Зараз він фактично руйнує будь-яку основу для компромісу, адже хоче, щоб Байден повністю програв.

"Хай буде ризик для кордону, хай ще рік будуть проблеми з нелегальною міграцією, але для Трампа саме це питання має стати головним під час виборчої кампанії. Йому важливо, щоб Байден повністю провалився", – додав політолог.

Чи можуть знайти інше рішення для отримання допомоги

Затримки з коштами для України, Ізраїлю і Тайваню стали наслідком політичної боротьби у США. У цій ситуації сторонам треба шукати компроміси, наприклад, домовлятися, щоб за військову допомогу голосували окремо, не прив'язуючи це питання до кордону з Мексикою.

Однак здається, що Трамп у жодному разі не хоче домовлятися з Байденом і шукати хоч якихось компромісів. Саме це і становить серйозну проблему.

На жаль, ризики справді досить великі. Наскільки я розумію, зараз тривають, напевно, останні спроби знайти компроміси, адже мовиться про інтереси США: внутрішню безпеку, безпеку на кордоні та зовнішньополітичні інтереси,

– зауважив Фесенко.

Крім цього, неприйняття рішення про виділення коштів стане серйозним ударом по міжнародній безпеці США. Тому зараз країна шукає додаткові варіанти, щоб якось це зробити.

"Були домовленості з Грецією, щоб вони дали нам черговий пакет військової допомоги зі своїх запасів, а США потім це компенсують. Також збільшується допомога від країн Євросоюзу, Великої Британії", – розповів політолог.

На жаль, проблему не можуть повністю компенсувати західні партнери, але залишається надія на те, що політикам вистачить раціональності й компроміси все-таки будуть знайдені.

Трамп зробив ставку на дуже агресивну боротьбу й це проблема, яка може призвести до серйозної внутрішньополітичної кризи,

– підсумував Володимир Фесенко.

Що відомо про військову допомогу США