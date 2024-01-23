Джон Кірбі на брифінгу 22 січня наголосив, що за допомогою Україні від США уважно стежить і президент Росії Владімір Путін, і лідер Китаю Сі Цзіньпін, пише 24 Канал.

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Що заявив Кірбі про допомогу Україні

Президент (Джо Байден – 24 Канал) усвідомлює, що інші країни спостерігають за тим, що ми робимо… Але й наші союзники та партнери також уважно спостерігають за тим, як діємо ми, адже керівництво США надало критичну підтримку Україні,

– пригадав Кірбі.

Він також зауважив, що США буквально лідирували не лише у внесках, а й у координації внесків інших країн, щоб доставити допомогу в Україну.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому відповів на питання, що буде, якщо Конгрес відмовиться ухвалювати подальшу допомогу Україні. За його словами, тоді американське лідерство похитнеться. Тому що деякі країни також переглянуть свої внески.

І це може мати потенційно катастрофічні наслідки для України,

– сказав високопосадовець Білого дому.

Допомога від США: коротко