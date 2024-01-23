Джон Кирби на брифинге 22 января подчеркнул, что за помощью Украины от США внимательно следит и президент России Владимир Путин, и лидер Китая Си Цзиньпин, пишет 24 Канал.
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Что заявил Кирби о помощи Украине
Президент (Джо Байден – 24 Канал) осознает, что другие страны наблюдают за тем, что мы делаем… Но и наши союзники и партнеры также внимательно наблюдают за тем, как мы действуем, ведь руководство США оказало критическую поддержку Украине,
– вспомнил Кирби.
Он также отметил, что США буквально лидировали не только во вкладах, но и координации вкладов других стран, чтобы доставить помощь в Украину.
Координатор Совета нацбезопасности Белого дома ответил на вопрос, что будет, если Конгресс откажется принимать дальнейшую помощь Украине. По его словам, тогда американское лидерство пошатнется. Потому что некоторые страны тоже пересмотрят свои взносы.
И это может иметь потенциально катастрофические последствия для Украины,
– сказал чиновник Белого дома.
Помощь от США: коротко
- Джо Байден просил Конгресс проголосовать за пакет помощи более чем на 100 миллиардов, в котором более 60 миллиардов долларов запланированы на поддержку Украины, по 14 – для Израиля и на меры противодействия нелегальной миграции на южной границе.
- Конгресс из-за споров по границе с Мексикой между республиканцами и демократами еще не достиг согласия и не поддержал помощь Украине.
- Уже 17 января президент США провел встречу с лидерами Конгресса США и руководителями профильных комитетов, на которой призвал быстрее разблокировать финансирование для дальнейшей помощи для Украины.
- Издание The Wall Street Journal писало, что Байден уже согласился усилить иммиграционную политику и укрепить южную границу страны, чтобы только Конгресс проголосовал за помощь Украине.
- Джон Кирби заявил, что следующие несколько месяцев будут критическими для Украины, ведь Россия будет в дальнейшем бить по Украине как дронами-камикадзе, так и ракетами. Именно поэтому наше командование будет вынуждено принимать сложные решения по поводу того, какое оружие и боеприпасы использовать в условиях, когда запасы оснастки сокращаются.