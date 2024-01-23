Поэтому сейчас республиканцы пытаются устроить президенту США Джо Байдену ловушку. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Николай Давыдюк.
Смотрите также Решающий 2024․ Все о выборах в США, допустят ли Трампа и что такое супервторник
Противостояние перед выборами
Николай Давидюк отметил, что в преддверии выборов президента между республиканцами и демократами продолжается противостояние, в котором никто не хочет отступать.
Республиканская партия пытается создать ловушку для Джо Байдена. Хотя лидер США уже пошел на некоторые уступки, республиканцы все равно пока не проголосовали за бюджет, в частности, поддержку Украины.
Они все равно не пропускают этот бюджет и пытаются его затягивать дальше. Я вижу, как сейчас идет эта история с точки зрения политической интриги. Республиканцы меньшинством трампистов пытаются загнать Байдена в огромную ловушку, а потом сказать: "Видите, мы на него нажали и он сломался",
– предположил он.
Однако Джо Байден также ищет другие варианты оказать Украине помощь. По мнению политолога, есть вероятность, что противостояние между республиканцами и демократами не завершится чьей-то победой в вопросе поддержки Украины. Однако деньги наше государство все равно получит.
Помощь от США Украине: главное
- Осенью 2023 года Джо Байден попросил у Конгресса США выделить более 100 миллиардов долларов, в частности, более 61 миллиарда – на помощь Украине. Однако Конгресс еще не проголосовал за него. Этот пакет был объединен с безопасностью на границе США. Республиканцы и демократы не могли прийти к соглашению о границе с Мексикой.
- Лидер США Джо Байден 17 января заявил, что большинство членов Конгресса поддерживает помощь Украине. В то же время он отметил, что может быть и провал в голосовании, которое касается выделения дополнительного пакета помощи для Украины. Такой ход событий американский лидер считает "катастрофой".
- Издание The Wall Street Journal написало, что Джо Байден согласился пойти на усиление иммиграционной политики и укрепить южную границу страны, чтобы обеспечить выделение помощи Украине.
- 19 января на сайте Белого дома появилась новость о том, что Джо Байден подписал проект закона о временном финансировании правительства. Так в Штатах вновь избежали частичного шатдауна, то есть временной приостановки работы отдельных федеральных органов.