Поэтому сейчас республиканцы пытаются устроить президенту США Джо Байдену ловушку. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Николай Давыдюк.

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Противостояние перед выборами

Николай Давидюк отметил, что в преддверии выборов президента между республиканцами и демократами продолжается противостояние, в котором никто не хочет отступать.

Республиканская партия пытается создать ловушку для Джо Байдена. Хотя лидер США уже пошел на некоторые уступки, республиканцы все равно пока не проголосовали за бюджет, в частности, поддержку Украины.

Они все равно не пропускают этот бюджет и пытаются его затягивать дальше. Я вижу, как сейчас идет эта история с точки зрения политической интриги. Республиканцы меньшинством трампистов пытаются загнать Байдена в огромную ловушку, а потом сказать: "Видите, мы на него нажали и он сломался",

– предположил он.

Однако Джо Байден также ищет другие варианты оказать Украине помощь. По мнению политолога, есть вероятность, что противостояние между республиканцами и демократами не завершится чьей-то победой в вопросе поддержки Украины. Однако деньги наше государство все равно получит.

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