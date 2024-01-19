Соответствующая новость появилась на сайте Белого дома 19 января 2024 года. Перед этим Палата представителей и Сенат США поддержали временный бюджет.

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Байден подписал проект закона о временном бюджете

В Белом доме рассказали, что президент США подписал проект закона, который позволит продлить государственные расходы на нынешнем уровне для некоторых федеральных агентств до 1 марта, а для других до 8 марта.

Следует отметить, что лидеры Конгресса уже согласовали постоянный бюджет. Однако распорядителям нужно больше времени, чтобы согласовать детали в каждом проекте закона о финансировании.

Следует отметить, что это уже вторая отсрочка с начала нынешнего фискального года в США (он начинается 1 октября 2023 года). Оно призвано дать Конгрессу больше времени, чтобы согласовать постоянное федеральное финансирование на общую сумму 1,66 триллиона долларов, предусматривающих 12 отдельных законопроектов.

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