Соответствующая новость появилась на сайте Белого дома 19 января 2024 года. Перед этим Палата представителей и Сенат США поддержали временный бюджет.
Смотрите также Сдвиг есть, – политолог-международник о помощи Украине из США
Байден подписал проект закона о временном бюджете
В Белом доме рассказали, что президент США подписал проект закона, который позволит продлить государственные расходы на нынешнем уровне для некоторых федеральных агентств до 1 марта, а для других до 8 марта.
Следует отметить, что лидеры Конгресса уже согласовали постоянный бюджет. Однако распорядителям нужно больше времени, чтобы согласовать детали в каждом проекте закона о финансировании.
Следует отметить, что это уже вторая отсрочка с начала нынешнего фискального года в США (он начинается 1 октября 2023 года). Оно призвано дать Конгрессу больше времени, чтобы согласовать постоянное федеральное финансирование на общую сумму 1,66 триллиона долларов, предусматривающих 12 отдельных законопроектов.
Помощь от США Украине: последние новости
- Конгресс США еще не проголосовал за помощь в Украине. Еще осенью Джо Байден попросил у Конгресса выделить более 100 миллиардов долларов, из которых более 61 миллиарда – должны пойти на помощь Украине.
- Этот пакет объединили с безопасностью на границе США, однако республиканцы и демократы не могли прийти к соглашению о границе с Мексикой.
- Однако уже 17 января Джо Байден провел встречу с руководством Конгресса и заявил, что одобрение военной помощи для Украины таки поддержит большинство.
- Издание The Wall Street Journal писало, что Байден согласился пойти на усиление иммиграционной политики и укрепить южную границу страны, чтобы обеспечить выделение помощи Украине.
- Член Республиканской партии Борис Пинкус заявил, что Конгресс может принять решение о помощи Украине уже 19 января или 2 февраля. Подробнее об этом – читайте по ссылке.