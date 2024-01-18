Об этом 24 Каналу рассказал член Республиканской партии Борис Пинкус, прокомментировав встречу Байдена с руководством Конгресса о необходимости продолжить поддержку Украины
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Важно, что Байден продолжает заниматься этой проблемой. Все постепенно двигается вперед.
Хорошо, чтобы Байден пригласил спикера Палаты представителей Майка Джонсона; хорошо, что пригласили лидеров меньшинства и большинства в Сенате. Байден будет настаивать, чтобы там быстрее пришли к решению, чтобы наконец решить вопрос помощи Украине,
– заметил Пинкус.
Когда могут принять решение о помощи Украине
Как отметил Пинкус, тут следует обратить внимание на две даты. Первая – 19 января, когда будут рассматривать вопросы продолжения государственного бюджета. Тогда там могут принять решение о продлении помощи Украине, Израилю и т.д.
Есть еще одна дата. Если не получится прийти к общему мнению 19 января, то все может решиться 2 февраля.
Есть запасной дата. Но это, если, не дай Бог, не придут к общему мнению и не успеют проголосовать до 19 января. Вторая дата – это 2 февраля. Я думаю, что до этого времени соглашение будет принято. Есть надежда на это,
– подчеркнул Пинкус.
Военная помощь для Украины: коротко
- В Белом доме уже была встреча Байдена с руководством Конгресса. Президент США подчеркнул, что такое бездействие ставит под угрозу безопасность Штатов, НАТО и всего свободного мира.
- По данным издания The Wall Street Journal, Байден согласился усилить иммиграционную политику и укрепить южную границу. Это необходимо для того, чтобы республиканцы перестали блокировать выделение помощи для Украины.
- Еще осенью прошлого года Белый дом предлагал выделить общий пакет помощи для Украины, Израиля, Тайваня на свыше 106 миллиардов долларов. Республиканцы же хотят более жестких мер на границе с Мексикой, поэтому пока не голосуют за этот пакет помощи. До сегодняшнего дня республиканцы и демократы не достигли компромисса в этом вопросе, но процесс движется вперед.