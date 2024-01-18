Об этом 24 Каналу рассказал член Республиканской партии Борис Пинкус, прокомментировав встречу Байдена с руководством Конгресса о необходимости продолжить поддержку Украины

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Важно, что Байден продолжает заниматься этой проблемой. Все постепенно двигается вперед.

Хорошо, чтобы Байден пригласил спикера Палаты представителей Майка Джонсона; хорошо, что пригласили лидеров меньшинства и большинства в Сенате. Байден будет настаивать, чтобы там быстрее пришли к решению, чтобы наконец решить вопрос помощи Украине,

– заметил Пинкус.

Когда могут принять решение о помощи Украине

Как отметил Пинкус, тут следует обратить внимание на две даты. Первая – 19 января, когда будут рассматривать вопросы продолжения государственного бюджета. Тогда там могут принять решение о продлении помощи Украине, Израилю и т.д.

Есть еще одна дата. Если не получится прийти к общему мнению 19 января, то все может решиться 2 февраля.

Есть запасной дата. Но это, если, не дай Бог, не придут к общему мнению и не успеют проголосовать до 19 января. Вторая дата – это 2 февраля. Я думаю, что до этого времени соглашение будет принято. Есть надежда на это,

– подчеркнул Пинкус.

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