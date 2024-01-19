Відповідна новина з'явилась на сайті Білого дому 19 січня 2024 року. Перед цим Палата представників та Сенат США підтримали тимчасовий бюджет.
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Байден підписав проєкт закону про тимчасовий бюджет
У Білому домі розповіли, що президент США підписав проєкт закону, який дозволить продовжити державні витрати на нинішньому рівні для деяких федеральних агентств до 1 березня, а для інших — до 8 березня.
Варто зауважити, що лідери Конгресу вже погодили постійний бюджет. Однак розпорядникам потрібно більше часу, щоб узгодити деталі в кожному проєкті закону про фінансування.
Варто зауважити, що це вже друге відтермінування з початку нинішнього фіскального року у США (він починається 1 жовтня 2023 року). Воно покликане дати Конгресу більше часу, щоб погодити постійне федеральне фінансування на загальну суму 1,66 трильйона доларів, що передбачають 12 окремих законопроєктів.
Допомога від США Україні: останні новини
- Конгрес США ще не проголосував за допомогу Україні. Ще восени Джо Байден попросив у Конгресу виділити понад 100 мільярдів доларів, з яких понад 61 мільярд – мають піти на допомогу Україні.
- Цей пакет об'єднали з безпекою на кордоні США, проте республіканці та демократи не могли дійти згоди щодо кордону з Мексикою.
- Проте вже 17 січня Джо Байден провів зустріч з керівництвом Конгресу та заявив, що схвалення військової допомоги для України таки підтримає більшість.
- Видання The Wall Street Journal писало, що Байден погодився піти на посилення імміграційної політики та укріпити південний кордон країни, щоб забезпечити виділення допомоги Україні.
- Член Республіканської партії Борис Пінкус заявив, що Конгрес може ухвалити рішення про допомогу Україні вже 19 січня або 2 лютого. Детальніше про це – читайте за посиланням.