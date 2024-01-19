Відповідна новина з'явилась на сайті Білого дому 19 січня 2024 року. Перед цим Палата представників та Сенат США підтримали тимчасовий бюджет.

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Байден підписав проєкт закону про тимчасовий бюджет

У Білому домі розповіли, що президент США підписав проєкт закону, який дозволить продовжити державні витрати на нинішньому рівні для деяких федеральних агентств до 1 березня, а для інших — до 8 березня.

Варто зауважити, що лідери Конгресу вже погодили постійний бюджет. Однак розпорядникам потрібно більше часу, щоб узгодити деталі в кожному проєкті закону про фінансування.

Варто зауважити, що це вже друге відтермінування з початку нинішнього фіскального року у США (він починається 1 жовтня 2023 року). Воно покликане дати Конгресу більше часу, щоб погодити постійне федеральне фінансування на загальну суму 1,66 трильйона доларів, що передбачають 12 окремих законопроєктів.

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