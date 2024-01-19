Следовательно, сдвиги есть. Это в разговоре с 24 Каналом сказал политолог-международник Максим Яли. Впрочем, вместе с этим есть некоторые проблемы.

К теме Палата представителей США поддержала временный бюджет: следующее – вопрос помощи для Украины

"Ключевая проблема в том, что если в верхней палате хоть и небольшое, но преимущество есть у демократов, то есть там гораздо легче будет это решение согласовать, то в нижней палате там преимущество у республиканцев. Спикер нижней палаты Майк Джонсон буквально два дня назад заявил, что он не собирается даже рассматривать вопрос о выделении финансовой помощи Украине до того момента, как не будут согласованы вопросы границы", – пояснил политолог.

Политические проблемы

Подобные заявления свидетельствуют о том, убежден Максим Яли, что политическая гонка уже поглотила Конгресс США. То есть, республиканцы пытаются дожать Байдена по вопросам с мигрантами. А для демократов это вызовы, потому что те – их электоральная группа.

"То есть здесь серьезный клинч и для демократов, в частности. Я думаю, что вопрос будет задерживаться. Даже если Сенат одобрительно проголосует за выделение помощи Украине, нижняя палата будет смотреть. Республиканская партия неоднозначна. Сторонники Трампа, которых меньшинство в Конгрессе, могут блокировать. А другая часть республиканцев будут учитывать результаты выборов", – сказал политолог.

Впрочем, определенные надежды есть, как и те, кто поддерживает Украину. Окончательный результат в вопросе представителя республиканцев на выборах будет понятен уже в марте.

"Это ключевые моменты, на которые обращают внимание конгрессмены. Но отпор Украины российской агрессии на 100% есть в национальных интересах США. Ведь от этого зависит их статус глобального игрока и вообще мирового порядка", – добавил Яли.

Что происходит в США: последние новости