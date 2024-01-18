Об этом 24 Каналу рассказал член Республиканской партии Борис Пинкус, отметив, что Айова – один из самых маленьких и наиболее консервативных штатов в США. Там преимущественно занимаются фермерством, а местное население – чрезвычайно консервативное.

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Обратите внимание! Сейчас у США начались кокусы. Это форма первичных выборов, где сторонники выбирают кандидата, который должен представлять партию на выборах.

Чего ждать от выборов в США

Как отметил Пинкус, в каждом из штатов США есть свои правила проведения кокусов. К примеру, в Нью-Гэмпшире, где кокусы состоятся 23 января, допускают к голосованию не только зарегистрированных избирателей Республиканской партии, но и независимых избирателей.

Это может оказать большое влияние на результаты. Потому что такого мощного успеха у Трампа в Нью-Гэмпшире не будет. Там среди населения много более-менее умеренных, которые будут голосовать за Никки Хейли. Доноры возлагают на нее надежду. Но, если она не будет доминировать в Нью-Гэмпшире, то у нее может произойти отток доноров.

– отметил Пинкус.

Важно, что ни разу в истории США не было ситуации, когда президент побеждал только благодаря голосам сторонников своей партии. Всегда присоединяются голоса избирателей из другой партии.

Сейчас, по разным данным, будь Никки Хейли кандидатом от Республиканской партии, то она побеждала бы Джо Байдена где-то на 15%, а возможно и больше. Поэтому на нее многие полагаются. С Трампом ситуация другая. Он может победить Байдена на 3-4%. Учитывая помарки, это преимущество может исчезнуть.

У Никки Хейли преимущество над Байденом – где-то даже до 20%. Это при условии, что она конкурировала сейчас на выборах. У Трампа преимущество над Байденом – 3 – 5%. Учитывая все погрешности, можно сказать, что у Трампа нет шансов победить Байдена,

– считает Пинкус.

Выборы в США: коротко