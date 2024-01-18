Про це 24 Каналу розповів член Республіканської партії Борис Пінкус, зауваживши, що Айова – один із найменших та найбільш консервативних штатів у США. Там переважно займаються фермерством, а місцеве населення – надзвичайно консервативне.

До теми Трамп перемагає на первинних виборах в одному зі штатів з рекордним відривом

Зверніть увагу! Зараз у США почалися кокуси. Це – форма первинних виборів, де прихильники обирають кандидата, який має представляти партію на виборах.

Чого очікувати від виборів у США

Як наголосив Пінкус, у кожному зі штатів США є свої правила щодо проведення кокусів. До прикладу, у Нью-Гемпширі, де кокуси відбудуться 23 січня, допускають до голосування не лише зареєстрованих виборців Республіканської партії, але й незалежних виборців.

Це може сильно вплинути на результати. Тому що такого потужного успіху у Трампа в Нью-Гемпширі не буде. Там серед населення багато більш-менш поміркованих, які будуть голосувати за Ніккі Гейлі. Донори покладають на неї надію. Але, якщо вона не домінуватиме в Нью-Гемпширі, то у неї може статися відтік донорів,

– зазначив Пінкус.

Важливо, що жодного разу в історії США не було ситуації, коли президент перемагав лише завдяки голосам прихильників своєї партії. Завжди приєднуються голоси виборців з іншої партії.

Зараз, за різними даними, якби Ніккі Гейлі була кандидаткою від Республіканської партії, то вона перемагала б Джо Байден десь на 15%, а можливо й більше. Тому на неї багато хто покладається. З Трампом ситуація інша. Він може перемогти Байдена на 3 – 4%. Враховуючи похибку, ця перевага може зникнути.

У Ніккі Гейлі перевага над Байденом – десь навіть до 20%. Це за умови, якби вона конкурувала зараз на виборах. У Трампа перевага над Байденом – 3 – 5%. Враховуючи усі похибки, то можна сказати, що у Трампа немає шансів перемогти Байдена,

– вважає Пінкус.

Вибори у США: коротко