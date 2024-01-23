Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Він наголосив, що Конгрес має швидше ухвалити рішення, яке стосується фінансової підтримки України.

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Важливо допомогти нашій країні

Наступні кілька місяців будуть критичними для України,

– наголосив Кірбі.

Він додав, що Росія надалі битиме по Україні як дронами-камікадзе, так і ракетами. Відтак, командуванню нашої держави доводиться ухвалювати складні рішення. Вони стосуються того, яку зброю та боєприпаси використовувати в умовах, коли запаси оснащення скорочуються.

Паралельно Іран та Північна Корея продовжують надавати зброю Росії. Зокрема, йдеться про балістичні ракети. Водночас країна-агресорка налагодила виробництво дронів-камікадзе та інших систем озброєння на своїй території.

На фоні цього Кірбі наголосив, що адміністрація Джо Байдена хоче, щоб Україна перемогла. Він нагадав, що американський лідер чітко зазначав, що наша держава має стати процвітаючою та суверенною. І що в неї мають бути відновлені кордони та суверенітет.

І ми хочемо мати можливість далі надавати Україні необхідну підтримку, щоб вона могла досягти цих результатів,

– підкреслив Кірбі.

Трамп продовжує грати в популізм

Звернімо увагу, що тим часом Дональд Трамп продовжує робити дивні заяви, які стосуються війни в Україні. Напередодні він запевняв, що зможе закінчити її до моменту, коли офіційно увійде до Білого дому.

Відповідну заяву він зробив під час своєї зустрічі з прихильниками у Нью-Йорку. Дональд Трамп пообіцяв, що зупинить війну Росії проти України до своєї інавгурації. Правда, для цього йому спочатку потрібно здобути перемогу.

Ще до того, як я зайду в Овальний кабінет, і за деякий час після того, як ми виграємо президентські вибори, я врегулюю цю жахливу війну між Росією та Україною. Я її врегулюю. Я знаю Путіна, я знаю Зеленського дуже добре, я знаю обох. Ми врегулюємо це, це потрібно врегулювати. Це кровопролиття зараз там. Відновимо мир за допомогою рішучості,

– наголосив Дональд Трамп.

Раніше Трамп запевняв, що зможе закінчити війну за 24 години. Володимир Зеленський запросив опального американського політика до Києва. Правда, за умови, що він зможе за добу зупинити російську агресію.