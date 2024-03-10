Супернику Байдена не подобається політика чинного лідера країни. Дональд Трамп знову спекулює до того, щоб зміг би забезпечити мир, якби очолив США.

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Слова Трампа

Кандидат на посаду президента США у 2024 році Дональд Трамп зустрівся із прихильниками у Джорджії. Під час своєї промови перед виборцями він звинуватив чинного лідера Джо Байдена у тому, що він не зміг зупинити агресію Росії.

Дональд Трамп переконував присутніх, що Байден не здатний забезпечити безпеку Сполучених Штатів Америки.

Якщо у вас був би дійсно здібний президент, як я, то я хочу вам сказати, що ми були б у цілковитій безпеці. Тепер Путін говорить про ядерну зброю. І знаєте чому? Тому що він знає, що президентом США є ідіот, з яким він може впоратися,

– сказав той.

Додамо! Джо Байден свого часу також вдавався до образливих слів у відношенні Трампа – однак непублічно. Як писали журналісти, у приватних розмовах з колегами та друзями президент США називає конкурента "довбаний м***ком" та "хворим ви***ком", який радіє чужим нещастям.

Загроза повернення Трампа