Байден на передвиборчому мітингу перед своїми прихильниками висловився про зустріч Орбана з Трампом на віллі колишнього президента у Флориді.

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Ви знаєте, з ким він (Дональд Трамп, – 24 Канал) зустрічається сьогодні у Мар-а-Лаго? Орбан з Угорщини, який прямо заявив, що не вважає, що демократія працює, і шукає диктатури,

– заявив Байден.

Також президент США підкреслив, що бачить майбутнє, де "демократія захищається, а не применшується".

Байден пригадав заяву Трампа про те, що він "спонукатиме" Путіна здійснювати вторгнення до країн НАТО, які, на думку Трампа, сплачують недостатні фінансові внески у Альянсі. Цю заяву раніше вже розкритикували Єнс Столтенберг та Шарль Мішель. Очільниця американського посольства при НАТО Джуліан Сміт назвала подібні висловлювання Трампа безвідповідальними.

Зустріч Орбана з Трампом: що відомо