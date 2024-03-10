Байден на передвиборчому мітингу перед своїми прихильниками висловився про зустріч Орбана з Трампом на віллі колишнього президента у Флориді.
Читайте також Європа має бути готова до виходу США з НАТО, якщо Трамп стане президентом, – The Telegraph
Ви знаєте, з ким він (Дональд Трамп, – 24 Канал) зустрічається сьогодні у Мар-а-Лаго? Орбан з Угорщини, який прямо заявив, що не вважає, що демократія працює, і шукає диктатури,
– заявив Байден.
Також президент США підкреслив, що бачить майбутнє, де "демократія захищається, а не применшується".
Байден пригадав заяву Трампа про те, що він "спонукатиме" Путіна здійснювати вторгнення до країн НАТО, які, на думку Трампа, сплачують недостатні фінансові внески у Альянсі. Цю заяву раніше вже розкритикували Єнс Столтенберг та Шарль Мішель. Очільниця американського посольства при НАТО Джуліан Сміт назвала подібні висловлювання Трампа безвідповідальними.
Зустріч Орбана з Трампом: що відомо
- 6 березня з'явилися повідомлення про те, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив бажання зустрітися з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Мовляв, Орбан хоче обговорити питання війни в Україні, зокрема, як її зупинити.
- Зустріч двох політиків відбулася вже 8 березня у Флориді. Американські ЗМІ називали зустріч "світською", тобто визначеного порядку денного не було.
- Варто зазначити, що Віктор Орбан переконаний, начебто, якби президентом США зараз був Дональд Трамп, не було б ані війни в Україні, ані війни на Близькому Сході. Дональд Трамп, своєю чергою, назвав Орбана "фантастичним лідером".
- Після зустрічі у заяві передвиборчої кампанії Дональда Трампа йдеться про те, що політики обговорили "широкий спектр питань, що стосуються Угорщини та Сполучених Штатів", зокрема першорядну важливість "міцних і безпечних кордонів для захисту суверенітету кожної нації".
- За словами політолога Тараса Завгородньго, Трампу імпонують лідери, які позиціонують себе носіями "правих" цінностей та навіть підтримують антиглобалістські тенденції. Не виключенням, власне є й сам Владімір Путін.