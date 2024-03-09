Зустріч двох політиків глобально не змінила нічого, бо, судячи з інформації, яку публікували американські ЗМІ, вони не обговорювали справді важливих тем. Політолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу, навіщо ж Трампу була ця зустріч.
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Частина передвиборчої кампанії
Кандидат у президенти США Дональд Трамп ввечері 8 березня зустрівся з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном. Вони запевнили один одного у взаємній підтримці.
Навряд чи там були якісь домовленості. Я вважаю, що це частина передвиборчої кампанії Трампа. Орбан в очах Трампа – це людина, яка розділяє його консервативні цінності,
– наголосив Тарас Загородній.
Колишньому президенту США імпонують лідери, які позиціонують себе носіями "правих" цінностей та навіть підтримують антиглобалістські тенденції. Не виключенням, власне є й сам Владімір Путін.
Тобто фактично Трамп не поділяє самі методи керування Владіміра Путіна чи Віктора Орбана.
"У Трампа така манера введення перемовин. Він зараз спеціально зближуватиметься з такими лідерами, які дратують насамперед Європейський Союз та Велику Британію, для того, щоб "розміняти" потім їх на перемовинах", – зазначив політолог.
Зустріч Трампа та Орбана: детальніше
- Напередодні з'явилися повідомлення про те, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив бажання зустрітися з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Мовляв, Орбан хоче обговорити питання війни в Україні, зокрема, як її зупинити.
- Зустріч двох політиків відбулася вже 8 березня у Флориді. Американські ЗМІ називали зустріч "світською", тобто визначеного порядку денного не було.
- Цікаво зауважити, що Віктор Орбан переконаний, начебто, якби президентом США зараз був Дональд Трамп, не було б ані війни в Україні, ані війни на Близькому Сході. Дональд Трамп, своєю чергою, назвав Орбана "фантастичним лідером".
- Додамо, що після зустрічі у заяві передвиборчої кампанії Дональда Трампа мовиться про те, що політики обговорили "широкий спектр питань, що стосуються Угорщини та Сполучених Штатів", зокрема першорядну важливість "міцних і безпечних кордонів для захисту суверенітету кожної нації".