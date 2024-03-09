Зустріч двох політиків глобально не змінила нічого, бо, судячи з інформації, яку публікували американські ЗМІ, вони не обговорювали справді важливих тем. Політолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу, навіщо ж Трампу була ця зустріч.

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Частина передвиборчої кампанії

Кандидат у президенти США Дональд Трамп ввечері 8 березня зустрівся з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном. Вони запевнили один одного у взаємній підтримці.

Навряд чи там були якісь домовленості. Я вважаю, що це частина передвиборчої кампанії Трампа. Орбан в очах Трампа – це людина, яка розділяє його консервативні цінності,

– наголосив Тарас Загородній.

Колишньому президенту США імпонують лідери, які позиціонують себе носіями "правих" цінностей та навіть підтримують антиглобалістські тенденції. Не виключенням, власне є й сам Владімір Путін.

Тобто фактично Трамп не поділяє самі методи керування Владіміра Путіна чи Віктора Орбана.

"У Трампа така манера введення перемовин. Він зараз спеціально зближуватиметься з такими лідерами, які дратують насамперед Європейський Союз та Велику Британію, для того, щоб "розміняти" потім їх на перемовинах", – зазначив політолог.

Зверніть увагу! За даними видання Bloomberg, для Орбана зустріч з Трампом – шанс позбутися іміджу "білої ворони" та позиціонувати себе як потенційний міст між Європою та США у випадку, якщо Трамп все-таки переможе на виборах США у листопаді.

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