Встреча двух политиков глобально не изменила ничего, потому что, судя по информации, которую публиковали американские СМИ, они не обсуждали действительно важных тем. Политолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, зачем же Трампу была эта встреча.

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Часть предвыборной кампании

Кандидат в президенты США Дональд Трамп вечером 8 марта встретился с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Они заверили друг друга во взаимной поддержке.

Вряд ли там были какие-то договоренности. Я считаю, что это часть предвыборной кампании Трампа. Орбан в глазах Трампа – это человек, который разделяет его консервативные ценности,

– подчеркнул Тарас Загородний.

Бывшему президенту США импонируют лидеры, которые позиционируют себя носителями "правых" ценностей и даже поддерживают антиглобалистские тенденции. Не исключением, собственно является и сам Владимир Путин.

То есть фактически Трамп не разделяет сами методы управления Владимира Путина или Виктора Орбана.

"У Трампа такая манера введения переговоров. Он сейчас специально будет сближаться с такими лидерами, которые раздражают прежде всего Европейский Союз и Великобританию, для того, чтобы "разменять" потом их на переговорах", – отметил политолог.

Обратите внимание! По данным издания Bloomberg, для Орбана встреча с Трампом – шанс избавиться от имиджа "белой вороны" и позиционировать себя как потенциальный мост между Европой и США в случае, если Трамп все-таки победит на выборах США в ноябре.

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