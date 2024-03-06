Глава венгерского МИД Петер Сийярто рассказал, что Орбан хочет обсудить с бывшим президентом США Дональдом Трампом, как прекратить войну России против Украины. Встреча должна состояться во Флориде.
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"Киев не может победить Россию"
Сийярто отметил, что встреча с Трампом будет сосредоточена на двусторонних связях между Венгрией и США.
В Венгрии продолжают настаивать, что переговоры о прекращении войны точно состоятся, ведь "Киев не может победить Россию", а "Россия не может победить весь Запад".
В то же время Орбан неоднократно призывал к прекращению войны, но не предлагал никаких путей для того, чтобы это сделать.
Зеленский и Орбан пока не встретятся
- Глава МИД Венгрии сказал, что встречи Зеленского и Орбана не будет. Что нужно для того, чтобы она состоялась, не уточняли.
- Петер Сийярто в комментарии российскому изданию заявил, что встреча венгерского премьера Виктора Орбана и президента Украины Владимира Зеленского в ближайшее время не состоится. По его словам, для этого нужны определенные условия.
- Он отметил, что сейчас этих условий нет.