Глава венгерского МИД Петер Сийярто рассказал, что Орбан хочет обсудить с бывшим президентом США Дональдом Трампом, как прекратить войну России против Украины. Встреча должна состояться во Флориде.

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"Киев не может победить Россию"

Сийярто отметил, что встреча с Трампом будет сосредоточена на двусторонних связях между Венгрией и США.

В Венгрии продолжают настаивать, что переговоры о прекращении войны точно состоятся, ведь "Киев не может победить Россию", а "Россия не может победить весь Запад".

В то же время Орбан неоднократно призывал к прекращению войны, но не предлагал никаких путей для того, чтобы это сделать.

Зеленский и Орбан пока не встретятся