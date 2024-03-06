Очільник угорського МЗС Петер Сійярто розповів, що Орбан хоче обговорити з колишнім президентом США Дональдом Трампом, як припинити війну Росії проти України. Зустріч має відбутись у Флориді.

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"Київ не може перемогти Росію"

Сійярто зазначив, що зустріч з Трампом буде зосереджена на двосторонніх зв'язках між Угорщиною та США.

У Угорщині продовжують наполягати, що переговори про припинення війни точно відбудуться, адже "Київ не може перемогти Росію", а "Росія не може перемогти весь Захід".

Водночас Орбан неодноразово закликав до припинення війни, але не пропонував жодних шляхів для того, щоб це зробити.

Зеленський та Орбан поки не зустрінуться