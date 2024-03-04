Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто у коментарі російському виданню заявив, що зустріч угорського прем'єра Віктора Орбана і президента України Володимира Зеленського найближчим часом не відбудеться. За його словами, для цього потрібні певні умови, передає 24 Канал.

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До цієї зустрічі не готові

Петер Сіярто зазначив, що для такої зустрічі потрібно створити певні умови. За його словами, зараз ці умови зовсім не готові.

Зокрема, Віктор Орбан відомий своїми проросійськими поглядами та резонансними заявами щодо повномасштабної війни в Україні. Політик не приховує своєї симпатії до Росії. Водночас, коли міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав його "проугорським", він обурився.

Він наголосив, що його зовсім не обходить "думка української влади". Він також сказав, що Угорщина суверенна держава, яка не потребує жодного схвалення.

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