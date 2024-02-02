Глава українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба назвав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана проугорським політиком. Він висловив невдоволення через це.

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Угорщина "не претендує на схвалення"

Орбан обурився та наголосив, що його зовсім не обходить "думка української влади". Він також сказав, що Угорщина суверенна держава, яка не потребує жодного схвалення.

Він зауважив, що "сусідам-слов'янам" не потрібно пояснювати, ким є угорці та говорити про тисячолітню угорську державу.

Ми самі це вирішимо. Можливо, вони мали на увазі це як дружній жест, але країна, яка себе поважає, не може такого сказати, а якщо скажуть, то не дивуйтеся, ми це пропустимо повз вуха,

– додав Орбан.

Дмитро Кулеба у своєму ж інтерв'ю наголошував, що Орбан та Сіярто – не проросійські, а проугорські політики.

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