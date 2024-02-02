Утім, угорський політик мав на увазі заморожені кошти, які свого часу були притримані для Угорщини через її різку політику. Орбан хотів, щоб вони залишалися на спецрахунках і не пішли на допомогу Україні. Так 24 Каналу пояснив цю заяву політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко.

Дивіться також Усі 27 лідерів ЄС погодили 50 мільярдів євро допомоги для України

"Тобто не малось на увазі, що Угорщина мала якісь кошти виділяти на цю допомогу зі свого бюджету, але Орбан зміг добитися того, що ці кошти залишилися в бюджеті Угорщини", – додав він.

Інший бік заяви Орбана

Ще одна теза – мовляв Угорщина домовилась про "механізм контролю", який "гарантує розумне використання грошей" для України. Але, за словами Буряченка, механізм перегляду, та застосування прав щодо блокування передбачено лише через 2 роки після виділення траншу.

"Як заявили, перший транш може бути збільшений – від 17 до 20 мільярдів євро. Але ще наприкінці лютого має проголосувати Європарламент. На початку березня ми очікуємо на суму 4,5 мільярдів євро. Для нас це дуже вагомі цифри", – зазначив політолог.

Такі макрофінансові допомоги підвищують кредитні показники держави, є більше можливостей для отримання коштів, відповідно зменшення відсотків.

"Це певний сигнал, бо ці кошти будуть надходити аж до 2027 року. Тобто це не тільки про гроші, а це ще і про віру в те, що Україна буде, що ми її підтримаємо, і термін достатньо оптимістичний вказаний. У нас в черзі стоїть підтримка від наших інших партнерів – США", – додав Буряченко.

Допомога від ЄС: що відомо