На яку суму допомоги розраховує Україна

Європейська рада підтримала фінансування для України. Відтак, прогнозується, що сума першого траншу має складати – 4,5 мільярда євро, а Україна очікує його отримати вже у березні.

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Юлія Свириденко Перший віцепремʼєр-міністр економіки України Ми розраховуємо отримати перший платіж обсягом 4,5 мільярда євро вже у березні. Наразі Уряд працює над відповідною угодою про перехідне фінансування спільно з європейськими партнерами. Ми вдячні нашим союзникам за допомогу та довіру до України.

Вже наприкінці лютого Європейський парламент має затвердити програму Ukraine Facility на 50 мільярдів євро. Свириденко також повідомила, що остаточний регламент має бути прийнятий Європарламентом під час пленарної сесії, яка запланована на період з 26 по 29 лютого 2024 року.

Що передбачає план для Ukraine Facility В Мінекономіки повідомили, що план для Ukraine Facility передбачає здійснення структурних реформ в Україні. Відтак, транші надаватимуться щоквартально за виконання визначених у Плані критеріїв щодо проведення передбачених реформ.

Що передбачає програма Ukraine Facility

Програма Ukraine Facility ЄС передбачає надання Україні 50 мільярдів євро впродовж 2024-2027 років. З цієї суми:

39 мільярдів євро будуть спрямовані до державного бюджету для посилення макрофінансової стабільності;

8 мільярдів євро – передбачені як спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах. Фінансування в рамках цього інструменту зможуть отримати інвестори через ЄБРР, ЄІБ та інші міжнародні інституції.

Важливо! Очікується, що реалізація проєктів в межах цього інструменту дозволить залучити додаткові 30 мільярдів євро інвестицій.

Також бюджет програми Ukraine Facility передбачає окремий напрямок технічної підтримки, зокрема йдеться про кошти на покриття відсотків за кредитами в рамках Ukraine Facility. Він складатиме 3 мільярди євро.