Щорічні дебати щодо України

Запланований пакет фінансування покликаний допомогти Україні покрити свої потреби у 2024 – 2027 роках. Натомість Угорщина виступає за щорічний перегляд цієї суми із правом вето, проте інші лідери ЄС виступають проти цього.

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У ЄС заявили, що будуть проводитися щорічні зустрічі на основі звітів Європейської комісії, але право вето для Угорщини все одно не нададуть.

Європейська рада щорічно проводитиме дебати щодо реалізації цього механізму з метою надання рекомендацій щодо підходу ЄС до ситуації, що виникла внаслідок агресивної війни Росії проти України,

– йдеться у проєкті ЄС.

Чого хоче Угорщина

Нині не відомо, чи погодиться на такі умови Угорщина. Будапешт хоче не лише право вето, а й скасування для себе виплат на обслуговування спільних позик ЄС для фонду відновлення. Як аргумент країна використовує тезу, що: "Угорщина і так не отримала своїх грошей".

Також влада країни вимагає продовження дії фондів відновлення Угорщини до 2028 року, адже нині вони заморожені, а їх термін спливає 2026 року. Проте у ЄС відповіли, що усі ці вимоги неможливо виконати.

Нагадаємо! Вже завтра відбудеться саміт у Брюсселі, де головною темою стане спроба досягти угоди щодо пакета фінансової допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро.