Активи Росії можуть передати Україні

Це одноголосне рішення тепер потрібно офіційно оформити у найближчі тижні. Таким чином блок хоче продемонструвати свою підтримку України перед другою річницею початку повномасштабного вторгнення.

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Нагадаємо! 1 лютого відбудеться саміт на якому вирішиться питання з наданням Києву додаткового пакета допомоги у розмірі 50 мільярдів євро.

Із 260 мільярдів євро російських валютних резервів, іммобілізованих у 2022 році у відповідь на вторгнення Москви, 191 мільярда євро перебуває в бельгійському Euroclear, центральному депозитарії цінних паперів, і генерує мільярди в міру того, як цінні папери досягають терміну погашення та реінвестуються,

– пишуть у Financial Times.

Вчора було укладено угоду, згідно з якою прибуток, отриманий Euroclear, буде реєструватися окремо і не буде виплачуватися як дивіденди акціонерам. Це триватиме доки країни ЄС одноголосно не ухвалять рішення про встановлення фінансового внеску до бюджету, який має бути зібраний з цього чистого прибутку, щоб підтримати Україну.

Цей збір відповідатиме застосовним договірним зобов’язанням, а також праву і міжнародному праву,

– йдеться у виданні.

Поки що не відомо, коли буде зроблена така пропозиція, адже вона націлена на майбутній прибуток, а не на ретроспективу. Також у ЄС мають з'ясувати, яку суму центральні депозитарії цінних паперів зможуть зберігати, крім тих, які потрібні для покриття юридичних та управлінських витрат.