Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу сказав радник голови ОПУ Михайло Подоляк. Він пояснив, куди Україна спрямує кошти від ЄС.
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Як Україні допоможуть 50 мільярдів євро від ЄС
Як зазначив радник голови ОПУ, природа політичних відносин і в Європі, і в демократичному світі суттєво змінилась. Всі розуміють ризики, вагу та нинішню роль України. Тому фінансування обов'язково буде, зокрема й з боку Сполучених Штатів Америки.
"Стратегія України тільки одна – деокупація території та обов'язковий військовий програш Росії", – наголосив Подоляк.
50 мільярдів від ЄС – це макрофінансова допомога, яка буде спрямована на підтримку української економіки, щоб держава могла виконувати соціальні та бюджетні зобов'язання.
Це транші. Детально розписати цю програму та показати, на що і як ці гроші будуть використовуватись, може міністр фінансів,
– зауважив радник голови ОПУ.
Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії наша країна втратила частину економіки та транзитивних можливостей, тому враховуючи кількість соціальних програм та соціальне навантаження на державу, треба чітко розуміти, яке в нас буде фінансування з урахуванням дефіциту бюджету.
У нас є певний дефіцит. Левова частка грошей йде на фінансування армії, зокрема, на заробітні плати, соціальні виплати тощо. Однак ще є низка соціальних зобов'язань держави, які треба виконувати, і якраз на ці потреби буде направлена допомога від ЄС. Мова йде про зарплати бюджетникам, пенсії тощо,
– мовив Подоляк.
За його словами, допомога від Євросоюзу стабілізує макрофінансову ситуацію. Також це точно гарантує, що не буде суттєвих коливань курсів, невиплат та як мінімум на 4 роки стабілізує ситуацію з урахуванням того, що далі буде відбуватись в рамках війни.
ЄС надає Україні 50 мільярдів допомоги
- Президент Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що 1 лютого усі лідери Європейського Союзу погодили допомогу для України в розмірі 50 мільярдів євро.
- Зазначимо, що проти виділення підтримки Україні виступав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Згодом він заявив про готовність розблокувати 50 мільярдів євро, однак висунув свою умову.
- Президент України Володимир Зеленський подякував європейським союзникам за фінансове рішення на користь України. До того ж зауважив, що дуже важливо, що виділення траншу було ухвалене одноголосно всіма 27 країнами-членами ЄС.