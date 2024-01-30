В ЄС обговорюють можливість щорічного перегляду Ukrainian Facility. Про це повідомив високопосадовець ЄС на умовах анонімності, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

До теми Чи розблокує Угорщина допомогу для України: Сіярто прокоментував долю 50 мільярдів євро

У ЄС розповіли про виділення 50 мільярдів євро для України

У четвер під час засідання Європейської Ради європейські лідери зосередяться на перегляді довгострокового бюджету ЄС, а також узгодження 50 мільярдів євро фінансової допомоги для України. 26 держав-членів ЄС вже досягли згоди, хоча ще одна країна опирається.

Оскільки ми наближаємося до саміту ЄС, звичайно, переговори інтенсифікуються, але ми все ще не готові до цього. Ми бачили певний рух з боку Угорщини в певній частині переговорів, але вони залишаються значною мірою зосередженими на щорічному перегляді з одностайним рішенням про виділення коштів для України,

– сказав високопоставлений дипломат "офф рекордс".

Співрозмовник не виключає, що європейські лідери зможуть погодитися на щорічний перегляд Ukrainian Facility і додав, що в ЄС ведуться активні переговори з угорською делегацією. Високопосадовець зазначив, що 26 держав-членів вже заявили про свою готовність підтримувати Україну.

"Я думаю, що протягом останніх тижнів ми зробили кілька пропозицій угорській делегації та іншим, що ми могли б розглянути шляхи щорічного перегляду Радою (Ukrainian Facility – 24 Канал), того, що було досягнуто, або того, як ми хочемо діяти далі", – пояснив дипломат.

Високопосадовець зазначив, що за таким принципом Рада ЄС кожні пів року переглядає чинність санкцій проти Росії. Він додав, що роль Єврокомісії у перегляді Ukrainian Facility вітається.

Угорщина готова розблокувати 50 мільярдів для України