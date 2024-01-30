Той факт, що альтернативну угоду минулої суботи було передано Євросоюзу, підтвердив угорський прем'єр Віктор Орбан в інтерв'ю французькому виданню Le Point, яке також поширила пресслужба угорського прем'єра.

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Яка умову ставить Угорщина

Орбан пояснив, що компроміс полягає у тому, що фінансування Україні схвалять за умови, "якщо щороку будуть вирішувати, чи продовжувати надсилати ці гроші, чи ні". По суті, це означає для Угорщини можливість щорічно блокувати допомогу.

Орбан уточнив, що це щорічне схвалення має відбуватись одноголосно усіма членами ЄС. При цьому він зазначив, що деякі країни помилково інтерпретують як засіб щорічного шантажу, і взявся пояснювати, що це не так.

"Наша позиція полягає в тому, що мова йде не про шантаж вето, а про відновлення і збереження єдності Європейського Союзу", – додав угорський прем'єр.

Що цьому передувало