Таку думку 24 Каналу висловив політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що в Євросоюзі цю інформацію спростували. На його думку, ЗМІ перебільшило з формою її подання.

До теми Екстраординарні часи потребують таких же рішень: чи застосує Євросоюз сьому статтю проти Орбана

"Показали "жовті картки" – як от у футболі роблять попередження, а потім видалення. Я думаю, це був витік з попередженням, що, якщо Орбан буде продовжувати політику блокування, то знайдуться інструменти фінансового впливу", – сказав Фесенко.

Рішення буде

Однак інструменти можуть стосуватися не самої країни, а саме уряду Орбана. Окрім того, Європарламент заявляв про ініціативу, аби тимчасово припинити участь Угорщини у голосуванні щодо важливих європейських рішень. Йдеться про можливе застосування 7 статті Договору про Європейський Союз. Її ще не застосовували жодного разу.

Євросоюз каже: "Якщо шантаж буде продовжуватись, фінансові інструменти можуть бути залучені. Плюс позбавлення права голосу",

– наголосив політолог.

До того ж різні європейські політики говорять про те, що навіть, якщо угорський прем'єр спробує заблокувати на засіданні Євроради виділення Україні фінансової допомоги, то рішення все одно ухвалять. В інший спосіб, але без Угорщини.

"Навіть, якщо Орбан знову демонструватиме впертість, є запасні варіанти. Думаю, будуть позитивні тенденції", – сказав Фесенко.

Угорщина готова до компромісу