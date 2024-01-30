Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Владимир Фесенко, отметив, что в Евросоюзе эту информацию опровергли. По его мнению, СМИ преувеличило с формой её представления.

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"Показали "желтые карточки" – как вот в футболе делают предупреждение, а потом удаление. Я думаю, это была утечка с предупреждением, что, если Орбан будет продолжать политику блокирования, то найдутся инструменты финансового влияния", – сказал Фесенко.

Решение будет

Однако эти инструменты могут касаться не самой страны, а именно правительства Орбана. Кроме того, Европарламент заявлял об инициативе, чтобы временно прекратить участие Венгрии в голосовании насчёт важных европейских решений. Речь идет о возможном применении 7-й статьи Договора о Европейском Союзе. Её еще не применяли ни разу.

Евросоюз говорит: "Если шантаж будет продолжаться, финансовые инструменты могут быть привлечены. Плюс лишение права голоса",

– подчеркнул политолог.

К тому же разные европейские политики говорят о том, что даже, если венгерский премьер попытается заблокировать на заседании Евросовета выделение Украине финансовой помощи, то решение все равно примут. Иным образом, но без Венгрии.

"Даже, если Орбан будет снова демонстрировать упрямство, есть запасные варианты. Думаю, будут положительные тенденции", – сказал Фесенко.

Венгрия готова к компромиссу