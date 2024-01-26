Политолог Валентин Гладких прокомментировал такую возможность 24 Каналу. По его словам, если бы стандартная процедура принятия решений давала желаемый результат, о применении седьмой статьи никто не думал бы.

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"Экстраординарные ситуации требуют поиска экстраординарных решений. Разумеется, что никто не хотел бы, чтобы эту статью применили", – подчеркнул Гладких.

Венгрия единолично не будет определять будущее ЕС

Политическое решение о вступлении Украины в ЕС уже одобрено, этот процесс продолжается. В частности, украинское законодательство начали проверять на соответствие европейскому.

Понятно, что присоединение Украины к Европейскому Союзу будет определять не только ее будущее, но и будущее самого ЕС. Поэтому Виктору Орбану демонстрируют, что он не будет ставить собственные политические интересы выше, чем политические интересы ЕС.

"Но я надеюсь, что оговорки о вероятности применения седьмой статьи просто откорректируют позицию Орбана и Венгрии. Может, выйдет опять попить кофе или какао для разнообразия?"– отметил Гладких.

О чем идет речь. Перед голосованием Евросовета за начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС 14 декабря канцлер Германии Олаф Шольц предложил Виктору Орбану пойти выпить кофе.

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