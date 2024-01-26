Політолог Валентин Гладких прокоментував таку можливість 24 Каналу. За його словами, якби стандартна процедура ухвалення рішень давала бажаний результат, про застосування сьомої статті ніхто не думав би.

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"Екстраординарні ситуації вимагають пошуку екстраординарних рішень. Зрозуміло, що ніхто не хотів би, щоб цю статтю застосували", – наголосив Гладких.

Угорщина одноосібно не визначатиме майбутнього ЄС

Політичне рішення про вступ України до ЄС уже схвалили, цей процес триває. Зокрема, українське законодавство почали перевіряти на відповідність європейському.

Зрозуміло, що приєднання України до Європейського Союзу визначатиме не лише її майбутнє, а й майбутнє самого ЄС. Тому Віктору Орбану демонструють, що він не ставитиме власні політичні інтереси вище, ніж політичні інтереси ЄС.

"Але я сподіваюсь, що застереження щодо ймовірності застосування сьомої статті просто відкоригують позицію Орбана й Угорщини. Може, вийде знову попити кави чи какао для розмаїття?" – зазначив Гладких.

Про що йдеться. Перед голосуванням Євроради за початок перемовин про вступ України й Молдови до ЄС 14 грудня канцлер Німеччини Олаф Шольц запропонував Віктору Орбану піти випити кави.

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