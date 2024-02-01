Про це 24 Каналу заявив керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко, коментуючи позицію Угорщини. Як відомо, лідерам ЄС вдалося досягнути угоди з Орбаном щодо 50 мільярдів євро для України.

До теми Орбан непублічно визнавав, що Угорщина не перешкодить вступу України в ЄС, – ЗМІ

"Він розуміє, що розігрувати так, як раніше, "українську карту" він не зможе. Українська тема ставить його в позицію ізоляції, а Орбан ніколи не любить перебувати в такій ізоляції", – зазначив Чаленко.

Угорський прем'єр думав, що співпрацюватиме зі словацьким колегою Робертом Фіцо, але між Братиславою та Києвом "мости вже наведені".

Орбан може "гратись" лише всередині Угорщини

Натепер навіть праві сили в Європі здебільшого проукраїнські, і це позбавляє угорського прем'єра можливості гратись із цією темою.

Звісно, він далі це робитиме на внутрішньому майданчику для своїх виборців, але на загальноєвропейській ниві він буде змушений все-таки поступово розвертатися в адекватний курс,
– констатував Чаленко.

Орбан усвідомлює, що в разі дій усупереч спільній політиці ЄС він може як мінімум втратити фінансування, а як максимум – право голосу. Це все значно переважує дешевий російський газ.

Угорщина не заблокувала 50 мільярдів для України: основне

  • У четвер, 1 лютого, у Брюсселі відбувся спеціальний саміт ЄС. Європейські лідери погодили чотирирічну допомогу для України в розмірі 50 мільярдів євро.
  • Високопоставлені джерела в ЄС уточнили, що європейські лідери щорічно обговорюватимуть реалізацію цієї програми у вигляді дебатів. Це не передбачає голосування, тому Угорщина не зможе накласти вето.
  • Як відомо, під час грудневого саміту ЄС Орбан заблокував 50 мільярдів євро для України. Саме тому до цього питання повернулися ще раз.